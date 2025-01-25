Украинские бойцы показали кадры непростой работы воинов 73-го центра ССО в Курской области
- 25.01.2025, 21:34
Герои успешно наносят потери врагу.
Воины 73-го центра Сил Специальных Операций ВС Украины продолжают выполнять сложные боевые задачи на территории Курской области. Они успешно наносят потери врагу.
Об этом говорится в заявлении Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Украинские спецназовцы из 73-го центра ССО продемонстрировали эффективную работу во время выполнения оперативных задач на территории Курской области.
Используя арсенал средств и свои боевые навыки, украинские бойцы не только уничтожают технику противника, но и активно сдерживают его продвижение к украинским границам.
«Налеты, засады, диверсии, зачистки, поражения бойцов и техники противника всеми имеющимися средствами», - пояснили военные.