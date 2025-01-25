Украинские бойцы показали кадры непростой работы воинов 73-го центра ССО в Курской области 25.01.2025, 21:34

Герои успешно наносят потери врагу.

Воины 73-го центра Сил Специальных Операций ВС Украины продолжают выполнять сложные боевые задачи на территории Курской области. Они успешно наносят потери врагу.

Об этом говорится в заявлении Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Украинские спецназовцы из 73-го центра ССО продемонстрировали эффективную работу во время выполнения оперативных задач на территории Курской области.

Используя арсенал средств и свои боевые навыки, украинские бойцы не только уничтожают технику противника, но и активно сдерживают его продвижение к украинским границам.

«Налеты, засады, диверсии, зачистки, поражения бойцов и техники противника всеми имеющимися средствами», - пояснили военные.

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