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Фицо отверг призывы уйти в отставку, несмотря на масштабные протесты в Словакии

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  • 25.01.2025, 21:48
  • 3,504
Фицо отверг призывы уйти в отставку, несмотря на масштабные протесты в Словакии
Роберт Фицо

Он озвучил свое условие.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг призывы граждан его страны уйти в отставку. По его словам, правительство может измениться, если будут проведены выборы, пишет Reuters (перевод - «Униан»).

- Правительство может быть изменено только при условии проведения выборов, - отметил Фицо в интервью общественному вещателю, когда его спросили о протестах.

В Reuters напомнили, что ранее администрация премьер-министра Словакии обвинила прогрессивных оппонентов в том, что они планируют эскалацию протестов, чтобы незаконно свергнуть правительство. Однако оппозиция и общественные группы, которые являются участниками протестов, отвергают такие обвинения.

Также Фицо, ссылаясь на данные от спецслужб, заявил, что в Словакии якобы работает группа неизвестных экспертов, которые помогали протестам против пророссийского лидера в Украине в 2014 году и в Грузии в прошлом году.

Он добавил, что перечень лиц, которые должны быть высланы, почти готов, однако не предоставил более конкретной информации.

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