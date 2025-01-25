Маску отказали в офисе в Белом доме

Маску отказали в офисе в Белом доме7
- 25.01.2025, 22:05
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Решение приняла глава администрации Трампа.
Глава администрации президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс резко раскритиковала миллиардера Илона Маска, которого еще называют 2первым другом» президента, и отказала ему в предоставлении кабинета в Западном крыле Белого дома. Хотя он, как сообщается, занимает пост председателя Департамента правительственной эффективности и даже присутствует в Овальном кабинете, когда Трамп подписывает законопроекты.
Однако его фигура вызывает споры, и он стал удобной мишенью для демократов, которые насмешливо называют его «со-президентом», пишет Daily Mail (перевод - «Униан»).
67-летняя Уайлс одержала свою «первую победу» ещё в первый день президентства Трампа, добившись того, чтобы Маску не выделили рабочего места в Западном крыле. Маск настаивал на выделении ему собственного кабинета всего в нескольких метрах от Овального кабинета, но его команда DOGE будет базироваться в здании Эйзенхауэра, которое находится через дорогу от Белого дома.
Руководитель DOGE также будет отчитываться перед Уайлс, что подчёркивает её контроль над Белым домом.