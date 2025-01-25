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Зеленский: Трамп может завершить войну РФ против Украины быстрее других в мире

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  • 25.01.2025, 22:31
Зеленский: Трамп может завершить войну РФ против Украины быстрее других в мире

По его словам, президент США имеет больше влияния на Россию.

Президент США Дональд Трамп может ускорить завершение войны России против Украины. У него больше влияния на Россию, чем у кого-либо другого в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью для газеты Il Foglio.

По словам Зеленского, американский президент хочет завершить войну, но пока еще не имеет всех деталей и не знает, каким будет результат.

- Я ему говорил, что Путин этого не хочет, поэтому быстро этого не будет. Но Трамп благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике и т.д. может это ускорить. По крайней мере он может сделать это быстрее всех в мире, на мой взгляд. С точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономики мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других, - сказал он.

Украинский президент добавил, что Китай также имеет большое влияние на Россию, но влияние США, по его мнению, больше.

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