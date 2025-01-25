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Воины ВСУ с помощью уникального способа взяли в плен оккупанта

  • 25.01.2025, 22:59
Воины ВСУ с помощью уникального способа взяли в плен оккупанта
иллюстративное фото

Видеофакт.

Украинские военные с помощью уникального способа взяли в плен одного российского оккупанта в Серебрянском лесу (Луганская область). Бойцы 107-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады, как оказалось, сделали это, используя громкоговоритель, закрепленный на дроне, заявил председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лисогор в Telegram.

- Сдавайся. Будешь жить. Бросай оружие, иди за дроном. Последний шанс тебе даем. Не сдашься - убьем, - сказали военные оккупанту.

В итоге, пилот беспилотника избавился от боеприпасов, чтобы противник не боялся. Он сложил оружие, поднял руки и пошел за БПЛА.

Один украинский боец встречал его, пока двое страховали его, находясь на безопасном расстоянии. Украинские защитники сняли всю экипировку с пленного и обыскали, чтобы убедиться, что он никак не угрожает их жизни.

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