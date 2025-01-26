Министр обороны Германии: Если мы прекратим поддержку Украины, эта война может стать нашей 26.01.2025, 1:03

Борис Писториус

Фото: Getty Images

Украина должна быть в состоянии действовать с позиции силы.

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерегает от прекращения поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Заявление немецкого министра приводит Zeit, сообщает «Европейская правда».

По словам Писториуса, Украина должна быть в состоянии действовать с позиции силы и, возможно, «иметь возможность вести переговоры в какой-то момент».

«Если мы завтра прекратим поддерживать Украину, то послезавтра наступит конец Украины, конец суверенного, свободного государства в центре Европы», – сказал он.

Глава немецкого оборонного ведомства также отреагировал на призывы отказаться от поддержки, потому что это не война Германии.

«Действительно, это не наша война, но она может стать нашей. Тот, кто слушает Путина, может прийти только к одному выводу: «Путин готовится», – предупредил Писториус.

Он подчеркнул, что хозяин Кремля «создает условия для того, чтобы серьезно угрожать нам», приведя в пример переход к военной экономике, увеличение производства танков и количества солдат.

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