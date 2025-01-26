Россияне за сутки сбросили 14 КАБов на свою деревню в Курской области 26.01.2025, 3:09

Пострадала местная жительница.

За сутки российские войска сбросили более 10 КАБов на свое собственное село в Курской области. От такого «освобождения» пострадала местная жительница.

Об этом заявил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории России Алексей Дмитрашковский.

«Это так российская армия «освобождает» Казачью Локню. Убивая собственных граждан», - сказал Дмитрашковский.

- Она получила серьезную контузию. И это при том, что КАБ взорвался прямо среди ее двора. Кстати, это уже с ней не впервые - ранее россияне уничтожили КАБом ее дом. Теперь женщина живет в чужом доме, поскольку ее летняя кухня в которой она жила, теперь похожа на дуршлаг. Вот честно, я удивлен, что он после прилета не завалился ей на голову!, - пояснил он.

Прес-офицер отметил, что, по его мнению, Путин поставил своей армии задачу «освободить» территорию с фундаментами, а не населенные пункты и людей.

«Убрать всех свидетелей собственных преступлений, позора и равнодушия. Иначе объяснить столь жестокое отношение к собственным гражданам я не могу. Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии в августе 2024 года», - подчеркнул Дмитрашковский.

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