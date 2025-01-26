Трамп заявил, что применит чрезвычайные полномочия по ИИ 4 26.01.2025, 8:53

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США будут лидерами в этой области.

Президент США Дональд Трамп заявил 25 января, что применит чрезвычайные полномочия для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ). Он сказал журналистам, что Соединенные Штаты будут лидерами в этой области.

Об этом сообщает CNN.

«Им нужна огромная энергия, им нужна электроэнергия на уровнях, которых никто никогда не видел раньше. И мы сможем это обеспечить. Мы будем использовать аварийное питание, чтобы давать это электричеств», - сказал он.

В то же время Трамп не назвал точных сроков действия чрезвычайных полномочий.

CNN отмечает, что это уже второй раз за неделю, когда президент США упоминает о таком плане. Первый раз было во время виртуального выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 23 января, где Трамп сказал, что электростанции должны иметь собственные мощности.

«Мы сделаем так, что у заводов будут собственные электрогенерирующие мощности, прикрепленные прямо к их заводу. Им не придется беспокоиться о коммунальных услугах», - заявил президент США.

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