Илон Маск выступил на съезде ультраправой партии AдГ 10 26.01.2025, 8:58

4,224

Фото: Getty Images

Упомянул Юлия Цезаря и германские племена.

В субботу, 25 января, Илон Маск присоединился к старту избирательной кампании ультраправой партии АдГ (Альтернатива для Германии), выступив на ее съезде. По его словам, АдГ является лучшей надеждой для Германии.

Об этом сообщает Die Welt.

Известный миллиардер выступал по видеосвязи. В частности, в своем обращении Маск подтвердил свою поддержку «Альтернативы для Германии», а также упомянул Юлия Цезаря.

«Немецкая культура насчитывает тысячи лет. Даже римский полководец Юлий Цезарь был поражен волей германских племен к борьбе», - сказал он.

По словам Маска, лидер политсилы АдГ Алис Вайдель была бы очень полезна Германии на посту канцлера. Кроме того, бизнесмен обвинил нынешнее немецкое правительство в том, что оно не заинтересовано в здоровье и благосостоянии немецкого народа, а вместо этого агрессивно подавляет свободу мысли, и поэтому партия АдГ должна бороться.

«Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы», - добавил Маск под аплодисменты около 4500 сторонников «Альтернативы для Германии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com