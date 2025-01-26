Forbes: ВСУ в Курской области заманили атакующих россиян в смертельную засаду 26.01.2025, 9:04

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Эта тактика помогает объяснить высокие потери РФ в этом регионе.

Солдаты 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области заманили российские силы в засаду и уничтожили их с помощью HIMARS. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, эта успешная тактика украинцев помогает объяснить огромные потери России в этом районе.

Так, украинские бойцы сделали вид, что потерпели поражение и отступают, но когда россияне устремились вперед в лесную полосу недалеко от деревни Свердликово, ВСУ накрыли их из HIMARS.

«Когда противник, поверив в свой «успех», стянул значительные силы в этот квадрат, по ним были выпущены кассетные боеприпасы из HIMARS… В результате удара была уничтожена значительная часть живой силы противника», - говорится в сообщении 225-го штурмового батальона.

Как отмечает Акс, эта засада, ставшая результатом тщательной координации действий штаба батальона, его передовых рот и соседней артиллерийской бригады, помогает объяснить огромные потери российских и северокорейских войск.

«Мало того, что русские и северокорейцы изо дня в день атакуют по одним и тем же дорогам, ведущим к городу Суджа - ядру украинского выступа, - они все чаще делают это в пешем порядке и при слишком слабой поддержке. Пехота уязвима для артиллерии, и особенно уязвима, когда она группируется в заранее рассчитанную зону поражения», - отмечает аналитик.

Как отмечает Акс, неясно, какие потери понесли россияне в результате этой операции. Обычно самые крупные российские нападения могут включать 50 единиц техники и несколько сотен солдат; при этом большинство - гораздо меньше.

Однако самые катастрофические российские и северокорейские атаки последних недель после провала оставляли после себя сотни убитых и раненых. И то, что 225-й штурмовой батальон особенно гордится этой засадой, говорит о потенциально огромном количестве российских потерь, подчеркивает он.

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