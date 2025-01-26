Путин проглотил обидные моменты Леонид Швец

26.01.2025, 9:15

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Фото: Getty Images

И не стал «петушиться» в ответ.

В ответ на трамповские воспоминания о том, как они когда-то ладили, российский президент подстроился, в свою очередь отметил «деловые и прагматичные» отношения, сложившиеся у него с Трампом в его первый приход в Белый дом, и повел ну просто лобовую вербовку, заметив, что никакой проблемы с Украиной и не было бы, не будь у Трампа украдена победа в 2020 году. Трудно даже представить, как можно было бы больше и откровеннее подмаслить американского президента. Трамп очень падок на грубую лесть. А вдруг сработает?

По мидовской линии было пущено заявление, что Российская Федерация не заинтересована в заморозке войны, ей нужны долгосрочные договоренности «с устранением первопричин кризиса». А первопричины, как известно из официальной позиции РФ, заключаются в угрозах национальной безопасности России, которые исходят от НАТО и которые в концентрированном виде проявились в евроатлантическом курсе Украины.

Здесь нет никакого противоречия: Москва не хочет говорить о временных решениях, а «солидные договоренности солидных господ» - конечно, хоть завтра, при этом, разумеется «опираясь на реалии сегодняшнего дня», а они таковы, что Запад, при всем колоссальном потенциале, все никак не развернется в полную силу. Вот пусть и не разворачивается.

Путину важно добиться нескольких вещей.

Первое: вытащить Трампа на разговор на равных. В этом статусе на Западе инициатору агрессии было давно отказано. Его не звали даже на встречи в коллективном формате, а за редкие телефонные звонки в Москву Шольцу и Макрону приходилось долго оправдываться перед коллегами и избирателями. А тут появляется возможность Владимиру Владимировичу «обкашлять» мировые проблемы с глазу на глаз с их самым главным, всем назло. Это уже стало бы половиной победы и почти выходом из обидной изоляции.

Второе: оторвать Трампа от партнеров, вбить клинья между США, европейскими союзниками, тихоокеанскими, Канадой, любыми. Использовать старый больной мозоль – уверенность Трампа в том, что все партнеры думают только о том, как бы объегорить дядюшку Сэма и нажиться за его счет. В этом конкретном случае: пытаясь вынудить США к повышенным тратам на европейскую безопасность в связи с нынешней войной. Раскол западной коалиции – кремлевская мечта.

Третье – продолжение второго: если удастся вывести Соединенные Штаты с позиции лидера западной антироссийской коалиции в позицию третейского судьи российско-украинского конфликта, коалиции с утратой ее доминирующего члена будет нанесен сокрушительный удар, причем даже без применения силы. Одно дело уничтожение американской техники на поле боя, другое – просто прекращение ее поставок, как уже было в минувшем году с печальными последствиями для фронта.

И четвертое: установление в ходе личного контакта прочной эмоциональной связи с Трампом, которая позволит и дальше манипулировать им. Очевидно, что молодой и слишком дерзкий Зеленский чрезвычайно далек, непонятен и местами неприятен Трампу, и это неприятие постоянно подогревается Дональдом Трампом-младшим, Илоном Маском и вице-президентом Ди Вэнсом. А вот всепонимающий мягкий Путин – просто бальзам на многочисленные раны, нанесенные Трампу либералами всех мастей. Им есть на что друг другу по-стариковски пожаловаться. В этот вербовочный подход, если случится личная встреча, Путин вложится что есть силы, ведь это буквально дело всей его жизни, венец: начать войну с Западом и выиграть за счет психологической контригры.

Ради этих целей Путин проглотил обидные моменты, которые содержались в ультимативном призыве немедленно прекратить войну, «а не то…», не стал петушиться в ответ, несмотря на гневные призывы оскорбленных турбопатриотов. Он ясно увидел свой шанс.

Леонид Швец, «Фейсбук»

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