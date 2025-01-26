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Взрывы в Рязани: дроны поразили НПЗ

  • 26.01.2025, 9:31
  • 3,844
Взрывы в Рязани: дроны поразили НПЗ
Коллаж: 24 канал

На нефтебазе начался пожар.

В ночь на 26 января над Рязанью (РФ) были слышны взрывы. Россияне утверждают, что неизвестные БпЛА вновь атаковали НПЗ, после чего там начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, около часу ночи по местному времени, в Рязанской области были слышны взрывы. В частности, примерно 4 взрыва в районе села Дядьково и еще 10 - районе Песочни, как пишет Telegram Mash.

После, в сети стали публиковать кадры, на которых были слышны взрывы во время атаки БпЛА. Официальной информации поначалу не было.

По данным ASTRA, спустя полчаса с момента первых взрывов, громкие звуки взрывов было слышно непосредственно в Рязани. Как утверждали россияне, БпЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.

Приблизительно в это время на ситуацию отреагировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он начал утверждать, что БпЛА сбиты, пострадавших нет, при этом оценивается материальный ущерб.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», - заявил он.

В этот же момент россияне стали публиковать в каналах кадры, на которых видно пожар на местном, как утверждается, НПЗ.

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