Взрывы в Рязани: дроны поразили НПЗ
- 26.01.2025, 9:31
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На нефтебазе начался пожар.
В ночь на 26 января над Рязанью (РФ) были слышны взрывы. Россияне утверждают, что неизвестные БпЛА вновь атаковали НПЗ, после чего там начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей, около часу ночи по местному времени, в Рязанской области были слышны взрывы. В частности, примерно 4 взрыва в районе села Дядьково и еще 10 - районе Песочни, как пишет Telegram Mash.
После, в сети стали публиковать кадры, на которых были слышны взрывы во время атаки БпЛА. Официальной информации поначалу не было.
По данным ASTRA, спустя полчаса с момента первых взрывов, громкие звуки взрывов было слышно непосредственно в Рязани. Как утверждали россияне, БпЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.
Приблизительно в это время на ситуацию отреагировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он начал утверждать, что БпЛА сбиты, пострадавших нет, при этом оценивается материальный ущерб.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», - заявил он.
В этот же момент россияне стали публиковать в каналах кадры, на которых видно пожар на местном, как утверждается, НПЗ.