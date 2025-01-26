Литва перешла на усиленный режим охраны границы с Беларусью
- 26.01.2025, 9:42
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Литовские пограничники повысили бдительность.
Литовские пограничники повысили уровень бдительности и нарастили свои силы на границе с Беларусью, пишет LRT.
— Приняты меры к еще более высокому уровню охраны границ, возможности реагировать на возможные инциденты путем задействования дополнительных сил и дополнительных технических средств. Пока особых сигналов нет, — сообщил агентству ELTA представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.
Граница Литвы охраняется в усиленном режиме уже не первый год, это делалось с начала миграционного кризиса 2021 года.
— Режим охраны границ остается усиленным всегда — геополитическая ситуация, причем при наличии таких соседей. Уровень бдительности еще повышается — усиленный режим переходит в другую, более высокую фазу. Предусмотрено, что в случае инцидентов могут быть задействованы и другие ведомства — система национальной обороны, Служба общественной безопасности, полиция, Союз стрелков Литвы, — сказал Мишутис.