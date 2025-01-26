закрыть
26 января 2025, воскресенье, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва перешла на усиленный режим охраны границы с Беларусью

  • 26.01.2025, 9:42
  • 1,346
Литва перешла на усиленный режим охраны границы с Беларусью

Литовские пограничники повысили бдительность.

Литовские пограничники повысили уровень бдительности и нарастили свои силы на границе с Беларусью, пишет LRT.

— Приняты меры к еще более высокому уровню охраны границ, возможности реагировать на возможные инциденты путем задействования дополнительных сил и дополнительных технических средств. Пока особых сигналов нет, — сообщил агентству ELTA представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

Граница Литвы охраняется в усиленном режиме уже не первый год, это делалось с начала миграционного кризиса 2021 года.

— Режим охраны границ остается усиленным всегда — геополитическая ситуация, причем при наличии таких соседей. Уровень бдительности еще повышается — усиленный режим переходит в другую, более высокую фазу. Предусмотрено, что в случае инцидентов могут быть задействованы и другие ведомства — система национальной обороны, Служба общественной безопасности, полиция, Союз стрелков Литвы, — сказал Мишутис.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников