Литва перешла на усиленный режим охраны границы с Беларусью 26.01.2025, 9:42

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Литовские пограничники повысили бдительность.

Литовские пограничники повысили уровень бдительности и нарастили свои силы на границе с Беларусью, пишет LRT.

— Приняты меры к еще более высокому уровню охраны границ, возможности реагировать на возможные инциденты путем задействования дополнительных сил и дополнительных технических средств. Пока особых сигналов нет, — сообщил агентству ELTA представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

Граница Литвы охраняется в усиленном режиме уже не первый год, это делалось с начала миграционного кризиса 2021 года.

— Режим охраны границ остается усиленным всегда — геополитическая ситуация, причем при наличии таких соседей. Уровень бдительности еще повышается — усиленный режим переходит в другую, более высокую фазу. Предусмотрено, что в случае инцидентов могут быть задействованы и другие ведомства — система национальной обороны, Служба общественной безопасности, полиция, Союз стрелков Литвы, — сказал Мишутис.

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