Трамп снял запрет Байдена на 2000-фунтовые бомбы для Израиля 26.01.2025, 9:53

Президент США заявил, что боеприпасы уже в пути.

Администрация Дональда Трампа поручила Пентагону снять запрет, который ранее был введен администрацией Джо Байдена в отношении поставок Израилю 2000-фунтовых бомб. Об этом пишет Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.

Решение Байдена приостановить поставки партии 2000-фунтовых бомб в мае прошлого года вызвало один из самых серьезных кризисов в отношениях США и Израиля во время 15-месячного конфликта в Газе.

По словам израильского чиновника, Пентагон уведомил правительство Израиля о снятии запрета в прошлую пятницу. Официальные источники утверждают, что 1800 бомб MK-84, которые сейчас находятся в США на хранении, будут отправлены в Израиль в ближайшие дни.

«Многие вещи, которые были заказаны и оплачены Израилем, но не отправлены Байденом, сейчас в пути!», - написал Трамп в субботу на платформе Truth Social.

Приостановление поставок, которое Байден ввел в знак протеста против действий Израиля в Рафасе, стало политическим символом и использовалось премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для мобилизации поддержки среди республиканцев в США.

Администрация Байдена выражала обеспокоенность, что использование 2000-фунтовых бомб в густонаселенных районах Газы может привести к значительным жертвам среди мирного населения.

Нетаньяху и его сторонники в США использовали это решение, чтобы ложно заявить об «эмбарго на поставки оружия» со стороны США в отношении Израиля.

Этот шаг Байдена также вызвал значительную критику со стороны американской еврейской общины, большинство которой поддерживает Демократическую партию. В то же время решение не уменьшило критики со стороны прогрессивных сторонников Байдена из-за его поддержки Израиля.

Посол Израиля в США Майк Герцог, который покинул свой пост, неделю назад заявил Axios, что ожидает передачи бомб администрацией Трампа.

«Мы считаем, что Трамп собирается выпустить в начале своего срока боеприпасы, которые до сих пор не были выпущены администрацией Байдена», - сказал Герцог в интервью в прошлую пятницу.

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