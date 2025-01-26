Кровать-сруб и Красная Шапочка: в минском небоскребе продается «сказочная» квартира 2 26.01.2025, 10:20

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За жилье просят более 170 тысяч долларов.

В одном из столичных небоскребов Минска продается однокомнатная квартира. В жилье частично «волшебный» интерьер — на стене написан сюжет из сказки про Красную Шапочку, рядом бревенчатая кровать. За жилье просят более 170 тысяч долларов.

Квартира находится в доме № 16 на улице Кальварийской в Минске, это жилой комплекс «Парус» — 32-этажный небоскреб, расположенный практически в центре города. Монолитное строение ввели в эксплуатацию в 2015 году.

Дом находится под видеонаблюдением, придомовая территория охраняется, есть собственная служба эксплуатации здания, консьерж. Строение оборудовано тремя бесшумными скоростными лифтами, под зданием находится собственный паркинг, там можно купить место для автомобиля.

Выставленная на продажу однушка находится на 25 этаже, откуда открывается хороший вид на столицу. Квартира занимает общую площадь 62,6 м², жилая площадь составляет 25,2 м², кухня — 15,3 м².

Жилье отремонтировано и готово к проживанию. Интерьер квартиры оформлен довольно необычно: в комнате стоит кровать-сруб, две стены расписал художник — на одной, что ближе к спальному месту, изображена встреча в лесу Красной Шапочки и Серого Волка, на второй — лесная избушка с фонариком. Правда, на этом сказка заканчивается, все остальное в однушке современное.

Это жилье начали продавать еще весной 2022 года, тогда за него просили больше 179 000 долларов. Через несколько месяцев цену на квартиру снизили почти на 10 000 долларов, но сейчас цена снова поднялась. Теперешняя стоимость — 595 577 рублей или 174 339 долларов (за «квадрат» получается 9514 рублей или 2785 долларов).

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