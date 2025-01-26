Трамп раскрыл, куда может быть его первая зарубежная поездка в качестве президента США 1 26.01.2025, 10:33

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

На повестке дня стоят две страны.

Президент США Дональд Трамп предположил, куда может состояться его первая зарубежная поездка во время второго президентского срока. По его словам, на повестке дня стоят Саудовская Аравия и Великобритания.

Об этом сообщает CNN.

«Это может быть Саудовская Аравия. Это может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я поехал в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить товары из Соединенных Штатов на сумму 450 миллиардов долларов... Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова», - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Также он анонсировал, что «в течение следующих 24-х часов» намерен поговорить с британским премьер-министром Киром Стармером, после чего похвалил своего коллегу.

CNN напомнило, что первой остановкой Трампа за рубежом в качестве президента в 2017 году стал Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии), в рамках десятидневного турне по пяти странам Ближнего Востока и Европы.

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