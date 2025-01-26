В Беларуси ограничат бесплатную медицину для «тунеядцев»? 14 26.01.2025, 10:58

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Чиновники не оставили эту идею.

Чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине. «Но это касается не экстренной, а плановой медицины. Есть и население, которое говорит, что нужен принцип социальной справедливости», — сообщила сенатор Тамара Красовская журналистке «Зеркала», которая дозвонилась на прямую линию как жена водителя. Напомним, ранее о подобных возможных изменениях для «иждивенцев» рассказывал депутат парламента Виктор Плескач — на примере дальнобойщиков.

О каких возможных ограничениях речь?

В 2024 году депутат Виктор Плескач рассказал, что в парламенте обсуждают законопроект, которым могут ввести ограничения по бесплатной медицине для тех, кто попал в базу «тунеядцев». В качестве примера он приводил дальнобойщиков, которые работают в Европе: мол, зарабатывают деньги за границей, а лечатся на родине.

Депутат также уточнял, что ограничения не затронут белорусов, которые работают в России и других странах Евразийского экономического союза (Армении, Казахстане, Кыргызстане), — их не вносят в базу «тунеядцев» (если трудятся там по трудовому договору или контракту).

А еще раньше — в конце 2022 года — в Минздраве заявляли, что прорабатывают вопрос ограничения возможностей по бесплатному лечению для не занятых в экономике, а также граждан Беларуси, которые постоянно проживают за границей. Тогда говорилось, что экстренная помощь, возможно, будет оказываться бесплатно, а вот плановая и стоматологические услуги — за деньги.

Справка «Зеркала». «Тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 5,3 раза выше, чем для остального населения.

Сенатор — о судьбе документа

Информации об этом законопроекте в открытом доступе по-прежнему нет. Корреспондентка «Зеркала» как супруга водителя-международника спросила о его судьбе у члена постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Тамары Красовской. Сенатор 24 января на прямой телефонной линии отвечала на вопросы населения. Напомним, Тамара Красовская была депутатом в парламенте и принимала активное участие в разработке «тунеядского» декрета.

Тамара Красовская подтвердила, что в парламенте обсуждают вариант ввести для «тунеядцев» плату за некоторые медуслуги.

— От депутатов есть предложения о введении платы за медуслуги, но это касается не экстренной, а плановой медицины. Есть и население, которое говорит, что нужен принцип социальной справедливости: мы все должны работать и пользоваться социальными благами — школой, медициной. Должно быть равное участие в большом экономическом каравае нашей страны, — сказала Красовская.

Что конкретно предлагали разные стороны и какие были дискуссии на эту тему, собеседница не стала рассказывать.

— Будет ли [закон] принят — неизвестно. У нас же социальное государство, вам кто-нибудь отказал [в бесплатном медобслуживании]?

Сенатор добавила, что по Конституции каждый человек «имеет право на здравоохранение». Поэтому независимо от того, где белорус работает, он может обратиться в медучреждение по месту прописки.

— Подскажите мужу, что он может зарегистрироваться в Фонде соцзащиты населения и отчислять туда добровольно сумму в районе 5%. Вам там скажут, какие документы для этого нужны. Так он будет плательщиком страховых взносов. Потом возьмете справку, что он участвует в экономике страны, плюс заработает страховой стаж. Это хороший способ, — посоветовала Тамара Красовская.

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