Хрупкие отношения, которые изменят мир: как Трамп может переиграть Путина 26.01.2025, 11:15

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Фото: AP

Формируется новая эра персоналистической политики.

Отношения Дональда Трампа с авторитарными лидерами давно вызывают оживленные обсуждения. От его похвалы Си Цзиньпину («Я считаю его другом... Он сильный парень, жесткий парень») до взаимной симпатии с Ким Чен Ыном («Я ему нравился... мне он очень понравился»).

Однако больше всего внимания и догадок всегда вызывали его периодические взаимоотношения с Владимиром Путиным, пишет The Times.

С возвращением Трампа на должность, а также в контексте войны России против Украины, которая может приближаться к своему финалу, направление мировой политики в значительной степени будет зависеть от того, как Трамп и Путин будут взаимодействовать и смогут ли они найти общий язык. Возникает вопрос: какова истинная природа их отношений?

Первый президентский срок Трампа был отмечен многочисленными обвинениями в его связях с российской разведкой. Упоминались сомнительные финансовые операции, секс-скандалы в московском отеле и контакты его избирательного штаба с Кремлем. Однако даже расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое закончилось 448-страничным докладом, не смогло доказать, что Трамп находился под контролем Москвы.

Как отметил один американский офицер контрразведки, «целое казалось гораздо меньшим, чем сумма его частей». Даже бывший российский разведчик признал: «Если бы он был нашим активом, мы бы сказали ему всегда смотреть на нас враждебно, чтобы никто не мог обвинить его в том, что он наш человек».

Неординарный подход Трампа к Путину лишь усиливал подозрения. Еще до выборов 2016 года, когда Путин назвал Трампа «очень колоритной личностью», будущий президент США выразил восхищение: «Для меня большая честь, когда меня хвалит человек, которого так высоко уважают в своей стране и за ее пределами».

Во время их пяти личных встреч отмечалась атмосфера близости. Например, в Хельсинки в 2018 году, после длительного разговора только с переводчиками, Трамп фактически встал на сторону Путина, заявив, что верит ему больше, чем ФБР, относительно вмешательства России в выборы.

Новая реальность

С возвращением Трампа к власти в мире формируется новая эра персоналистической политики. Как отметил представитель Европейской комиссии:

«Мы имеем дело с национальными интересами, договорами и прочим, но теперь нас просят разобрать значение каждой прихоти и случайного комментария Трампа».

Ожидается, что именно личные отношения Трампа с Путиным и Зеленским будут определять судьбу Украины. Кремль возлагает большие надежды на возвращение Трампа. Путин заявил: «Если бы его победу не украли в 2020 году, то, возможно, не было бы кризиса (войны - УНИАН) в Украине, который возник в 2022».

Более того, Кремль активно демонстрирует свою приверженность. Путин недавно направил Трампу видеообращение с поздравлением, подчеркивая его желание «предотвратить Третью мировую войну».

В Кремле рассматривают возможность сделки с Трампом, которая позволит России сохранить оккупированные территории в Украине, а также заблокирует ее вступление в НАТО. Однако, в отличие от своей предыдущей риторики, Трамп сейчас критически относится к Путину: «Он разрушает Россию».

Роль Зеленского

Личные отношения Трампа с Зеленским начались напряженно. В 2019 году Трамп пытался давить на Зеленского, чтобы тот расследовал дело семьи Байденов, что привело к импичменту. Но Зеленский стремится укрепить эти отношения.

На недавнем Всемирном экономическом форуме президент Украины обратился к Трампу, говоря: «Заметит ли президент Трамп вообще Европу». Это был очевидный сигнал для новой администрации США.

Как Трамп, так и Путин имеют сильное, но уязвимое эго. Однако есть риск, что Путин может неправильно оценить Трампа. Как отметил один российский чиновник: «Если Трамп почувствует, что его не уважают, он может действовать непредсказуемо. Спровоцируйте его, и этот может попытаться сжечь нас, просто чтобы проучить».

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