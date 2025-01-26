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В России белорус неудачно упал и ударился головой

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  • 26.01.2025, 11:24
  • 3,416
В России белорус неудачно упал и ударился головой

Его не спасли.

В Санкт-Петербурге (Россия) погиб 43-летний разнорабочий из Беларуси, сообщило местное издание 78.ru.

Тело мужчины обнаружил его знакомый на улице Бородачева. Сначала ему показалось, что мужчина просто потерял сознание. Однако прибывшие на место происшествия медики диагностировали смерть.

По подозрению в убийстве задержали 22-летнего местного жителя. Парень объяснил полицейским, что повздорил с погибшим и в ходе конфликта толкнул его. Тот потерял равновесие и упал, ударившись головой.

Тело отправили в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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