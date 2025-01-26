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Минчанка продала несуществующие туры на 170 тысяч, а потом уехала из страны

  • 26.01.2025, 11:52
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Минчанка продала несуществующие туры на 170 тысяч, а потом уехала из страны

Через три года ее нашли.

Следственный комитет ищет пострадавших от схемы с туристическими путевками. В сентябре 2019 года минчанка занялась туристическим бизнесом, но почти четыре десятка ее клиентов никуда не улетели, а сама она уехала в Россию, пишет Onlíner.

По данным следствия, турфирма предлагала заманчивые туры, но потом возникали проблемы. «Минчанка придумывала для покупателей разные причины: требуется дополнительная пошлина для оформления визы или необходимо срочно внести предоплату за трансфер. Кроме того, женщина не стеснялась систематически брать в долг деньги у клиентов для развития туристического бюро», — сообщает СК.

В 2021 году пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Выяснилось, что минчанка должна за путевки более 170 тысяч рублей, она уехала из страны и около трех лет была в розыске.

В октябре 2024 года следователи получили информацию, что женщина находится в России. Она задержана, рассматривается вопрос об ее экстрадиции в Беларусь.

СК устанавливает причастность женщины к аналогичным преступлениям, пострадавшие могут обращаться по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (044) 500-31-11.

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Onlíner писал об этой истории: в 2021 году более 30 пострадавших пытались вернуть деньги, которые они заплатили минской турфирме. «Ситуация такая: мы в результате работы в ковидном режиме оказались в тяжелом положении. Пытаемся разобраться с нашими проблемами и разберемся», — комментировала тогда директор компании.

Одна из пострадавших, Надежда, подтвердила, что речь идет именно об этой истории. Увы, деньги вернуть пока не получилось.

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