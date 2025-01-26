В магазинах «Золотого яблока» в Минске скопились огромные очереди 4 26.01.2025, 12:33

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Столпотворение показали на видео.

В столичных магазинах «Золотого яблока» скопились огромные очереди из-за бонусов, пишет «Зеркало».

В пятницу пользователи приложения «Золотое яблоко» получили неожиданный сюрприз — 50 бонусных баллов, эквивалентных 50 белорусским рублям. Однако воспользоваться подарком можно было только в офлайн-магазинах до 25 января включительно.

25 января это вызвало настоящий ажиотаж: в магазинах образовались огромные очереди, а покупателям приходилось ждать на кассе по 50 минут. Пока остается загадкой, как именно распределялись баллы.

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