Снайперы разнесли оккупантов в Курской области
- 26.01.2025, 12:41
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У россиян значительные потери.
Украинские снайперы разнесли российские и северокорейские войска в Курской области. Были ликвидированы 8 и ранены 12 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Восемь уничтожили и двенадцать ранили. Именно таков результат работы одной из снайперских групп во время очередного боевого задания в Курской области», - говорится в сообщении.
Снайперы «Дряхлый», «Фин» и «Желудь», выполняя привычную для себя задачу по наблюдению и прикрытию других подразделений, оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений.
«В результате многодневных боев враг был остановлен», - констатировали военные.