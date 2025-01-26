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Снайперы разнесли оккупантов в Курской области

  • 26.01.2025, 12:41
  • 1,134
Снайперы разнесли оккупантов в Курской области

У россиян значительные потери.

Украинские снайперы разнесли российские и северокорейские войска в Курской области. Были ликвидированы 8 и ранены 12 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Восемь уничтожили и двенадцать ранили. Именно таков результат работы одной из снайперских групп во время очередного боевого задания в Курской области», - говорится в сообщении.

Снайперы «Дряхлый», «Фин» и «Желудь», выполняя привычную для себя задачу по наблюдению и прикрытию других подразделений, оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений.

«В результате многодневных боев враг был остановлен», - констатировали военные.

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