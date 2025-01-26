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«Вообще не понимаю, как живут люди с кучей уведомлений»

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  • 26.01.2025, 12:52
«Вообще не понимаю, как живут люди с кучей уведомлений»

Истории белорусов, которые отказались от соцсетей и счастливы.

Ежедневно проверяете телефон сразу, как только проснулись? Это один из признаков цифровой зависимости. Мы живем в эпоху безумного информационного шума, а смартфон отнимает слишком много времени и внимания. Это стало настоящей проблемой, но многие ее даже не замечают. Философия цифрового минимализма придумана как решение для избавления от этих пагубных влияний: она позволяет взять под контроль свою жизнь и уменьшить зависимость от интернета и гаджетов. Некоторые белорусы уже используют подобные практики, и это, как они заверяют, улучшает их жизнь в разных сферах. Вот как они избавились от цифровой зависимости и какие последствия ощутили, пишет «Онлайнер».

Почему цифровая зависимость — это проблема?

Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что 31% пользователей соцсетей имеют цифровую зависимость. У многих людей сформировалась привычка постоянно проверять ленту новостей и свои аккаунты на социальных платформах. Это влечет за собой ряд проблем, о которых мало кто задумывается.

Ученые выяснили, что зависимость от информационных интернет-ресурсов повышает тревожность и вызывает депрессию, ухудшает сон, снижает продуктивность в работе, так как постоянно отвлекает и отнимает время, а также повышает раздражительность. Удивительно, но, несмотря на то что в социальных сетях и чатах в Telegram мы часто общаемся с другими людьми, зависимость от смартфона разрушает социальные связи. Люди чаще предпочитают виртуальную коммуникацию живому общению, и в итоге такие привычки даже усиливают чувство одиночества.

Соцсети подобно капканам делают все, чтобы заманить пользователя и задержать его внутри как можно дольше. При этом многие известные платформы существенно изменились в последние годы: там стало меньше контента, на который вы подписываетесь добровольно, а в рекомендациях можно нередко встретить негатив и агрессию.

В противовес этим проблемам родилась философия цифрового минимализма — это ряд различных практик, призванных ослабить зависимость от девайсов и влияние соцсетей на человека. Последователи советуют удалить с телефона все необязательные приложения, очистить подписки в соцсетях, которые не приносят пользу, отключить все неважные уведомления, а также задуматься о необходимости некоторых гаджетов, которые навязывает нам реклама, и перестать спорить с людьми в комментариях.

Некоторые белорусы уже применяют многие из таких практик, и это положительно сказывается на их жизни. Вот несколько реальных историй.

«TikTok — самая опасная соцсеть»

Нашему читателю Андрею 25 лет, он преподает лингвистику. Парень признается, что раньше он постоянно был онлайн, экранное время в среднем составляло 8—9 часов, а порой даже доходило до 14. Однако Андрей сумел отказаться от соцсетей и наладил свою жизнь.

— Я осознанно отказался от Instagram и TikTok три года назад, уже два года как отключил рекомендации на YouTube и смотрю только те каналы, на которые подписан. Telegram — единственная «соцсеть», в которой у меня есть аккаунт, и там три канала: один из них — Onlíner, второй — магазин одежды, третий — про музыку. Ни WhatsApp, ни Viber я не использую. Из приложений в телефоне только самые нужные сервисы: банкинг, «Оплати», Каталог Onlíner и другие маркетплейсы, карты, такси и каршеринг.

Андрей считает TikTok самой опасной соцсетью. Из-за нее у парня повысилась тревожность, появились проблемы с фокусировкой и неразбериха в голове. Поэтому было принято решение избавиться от приложения.

— После удаления TikTok я стал засыпать с «пустой» головой, улучшилось качество сна. Я стал внимательнее читать книги и статьи, слушать музыку не просто на фоне.

Все эти шаги позволили Андрею чувствовать себя лучше, высвободить время и даже наладить взаимоотношения с близкими.

— Раньше я не был счастлив, не изучал новое, не становился умнее. У меня не было интереса сходить куда-нибудь, потому что «зачем, если за меня уже в TikTok/Instagram сходили».

После ухода из соцсетей я начал больше читать и больше гулять. Отношения с близкими улучшились, потому что мы чаще стали видеться в жизни. Я начал серьезнее и внимательнее относиться к потреблению информации: все-таки минутное вертикальное видео вылетает из памяти через пару скроллов.

«Вообще не понимаю, как живут люди с кучей уведомлений»

Владимир занимается разработкой мобильных игр. Он принял решение ограничить свое пребывание в социальных сетях, потому что понял: это не дает никакой пользы, а только крадет время.

— Долгое времяпровождение в соцсетях не приносит мне ценности, не продвигает меня к моим целям, а я стараюсь тратить свое время максимально эффективно. Также я крайне легко ведусь на все эти современные уловки, за счет которых хочется все больше сидеть в интернете, поэтому без осознанного ограничения я бы по несколько часов проводил в Instagram, TikTok и других соцсетях.

Мужчина придумал завести в Telegram два аккаунта: один с личными переписками и важными чатами, а второй с различными каналами, где публикуют интересующий его контент. Это помогает ему не отвлекаться на необязательные посты.

Instagram Владимир пользуется с компьютера, используя расширения, которые модифицируют соцсеть.

— В Instagram и YouTube захожу только через браузер и использую расширения, которые блокируют не нужный мне функционал: выключают рилс и шортс, делают уведомления серыми, убирают предложения подписок, формируют нормальную ленту в хронологическом порядке без лишних рекомендаций.

От Instagram я теперь правда кайфую. После того как поставил расширение, стало приятно пользоваться соцсетью, чувствую, что я наконец контролирую то, что делаю, никто не отнимает у меня мое время.

Также Владимир четко контролирует уведомления от различных приложений, которые сильно отвлекают от текущих задач.

— Уведомления от соцсетей у меня давно отключены. Вообще не понимаю, как живут люди с кучей уведомлений. Я включаю их только для некоторых важных для меня личных сообщений. Выключение нотификаций помогает сфокусироваться на нужном деле и не отвлекаться.

Владимир рассказывает, что в итоге стал качественнее отдыхать, ведь вместо залипания в рилс он находит более полезное времяпрепровождение. А отказ от short-form-контента мужчина считает своим лучшим решением, так как чувствовал от этого только вред.

— В целом я гораздо чаще чувствую, что прожил день так, как хотел. Теперь ощущаю больше контроля над своей жизнью и меньше усталости. Очень грустно, что этот контроль у нас постоянно хотят отобрать.

«Удалила все аккаунты в соцсетях и прожила так около года»

Юлианна считает себя склонным к зависимостям человеком, она может запросто утонуть в чем-то увлекающем, будь то социальные сети, игры или чаты. Поэтому девушка стала настоящим экспертом в методах самоконтроля и ограничений.

— Сейчас это уже не просто решение [не пользоваться соцсетями] — это война за себя, за детей и близкое окружение.

Сократить время использования девайсов помогают красивые записные книжки. В них Юлианна записывает ежедневные планы, свои размышления и долгосрочные цели. Также они помогают в моменты, когда залипнуть в телефоне хочется большего всего, например во время езды в транспорте.

— Я каждый вечер прописываю себе список задач на завтра. Цели и задачи выполняются эффективнее, когда они прописаны на бумаге.

Во время поездки в общественном транспорте или в очереди самое соблазнительное — это залипнуть [в телефон], чтобы скоротать время. Но это время очень полезно использовать для размышлений и планирования. Отлично, если в этот момент под рукой записная книжка.

У девушки довольно строгие ограничения в плане взаимодействия с девайсами и интернетом, причем не только для себя, но и для детей.

— После 21:00 по возможности телефон находится в другой комнате. Я приобрела будильник со светящимся циферблатом, чтобы во время ночного пробуждения не трогать телефон и на бояться проспать. С недавних пор у детей все гаджеты и компьютер забираются после 19:00. И это одна из самых сложных задач: нужно организовать им качественный досуг взамен.

Также Юлианна проводила несколько любопытных экспериментов.

— В 2022 году две недели жила с кнопочным телефоном. Осознала, что смартфон при надлежащем использовании существенно экономит время. В 2019-м удалила все аккаунты в соцсетях и прожила так около года — счастливое время.

По словам девушки, жесткий контроль над гаджетами и соцсетями дает ей повышение продуктивности во всех сферах, возвращает вкус к жизни и налаживает качественное общение в семье.

— Я стала более внимательно слушать других людей, лучше чувствовать свой организм, есть больше времени на физическую активность и здоровье. Проснулся креатив, появилась способность к творчеству. А еще вернулись концентрация внимания, способность читать книги и слушать длительные лекции.

«Готовы ли вы потратить половину вашей свободной жизни на TikTok?»

Никите 28 лет, он занимается управлением проектами в сфере строительства. У парня никогда не было желания выставлять свою жизнь напоказ в соцсетях, ведь ему безразлично мнение других людей. Вот как он объясняет, почему многие постоянно проводят время в телефоне:

— Люди начинают зависеть от соцсетей из-за внутренних комплексов и желания получить легкий контент, но меня с детства воспитывали с идеей, что чужое мнение и жизнь не так уж и важны, главное — как живешь и чего добился ты сам.

В смартфоне у Никиты совсем нет игр, а приложения — только самые необходимые. За счет этого у парня гораздо больше времени в сравнении с окружающими его людьми.

— Без соцсетей, сериалов и подобного у меня гораздо больше времени и сил, чем у моих друзей и знакомых, которые тратят часы на потребление треш-контента или содержание своих аккаунтов в соцсетях. К сожалению, вся система устроена так, чтобы как можно глубже и быстрее погрузить вас в себя, ведь это многомиллиардный бизнес, который больше и влиятельнее, чем мировая добыча нефти.

Никита предлагает взглянуть на проблему с точки зрения личного времени.

— В сутках 24 часа, из них мы спим или готовимся ко сну 8 часов, завтрак и сборы — 1 час, работаем 9 часов (8 плюс 1 на обед), добираемся до работы еще как минимум 1 час, 1 час на приготовление еды и ужин. Итого остается в лучшем случае 4—5 часов времени на себя, семью и остальной мир. Ну посидим часик-два в соцсетях, это же не много? Вот только это 40—50% вашей свободной жизни. Готовы ли вы потратить половину вашей свободной жизни на TikTok? А может, половина вашей жизни стоит информации о том, как провела свой отпуск ваша бывшая одноклассница и как она похудела? Мне кажется, при такой постановке вопроса многие заядлые пользователи соцсетей могут задуматься, действительно оно стоит того или лучше изменить что-то в своих привычках.

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