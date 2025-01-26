Грабли старые, лбы новые Герман Обухов

26.01.2025, 13:29

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Герман Обухов

Какой финал ждет Россию в третьей войне.

Самый любимый нарратив российской пропаганды, что ядерная держава не может проиграть войну, опровергается «влет», как только мы заглянем в новейшую историю. Две самые мощные по своему ядерному потенциалу державы – Соединенные Штаты и Советский Союз дважды проигрывали войны.

Соединенные Штаты в Корее и Вьетнаме после нескольких лет кровопролитных боев и потерей многих тысяч своих солдат, а Советский Союз в «холодной войне» с Западом и в «горячей» войне в Афганистане, откуда советская армия позорно бежала после десятилетия безуспешных боев с моджахедами.

Ни там, ни здесь никто и не думал применять ядерное оружие. Или Россия стала настолько могуча, что НАТО и Соединенные Штаты забились в угол и не смеют оттуда носа высунуть? Как говорится: «не смешите мои старые тапочки». Разница между разговорами в московских телестудиях, где «языком болтать – не мешки ворочать», и реальностью, где за дела придется заплатить своей жизнью, космическая.

Для России, объявившей себя преемницей СССР, проиграть третью войну не составит большого труда. После чего она повторит судьбу самого СССР. Империи, объединяющие многие народы не на добровольной основе и построенные на лжи, не живут вечно. К этому добавляется очень сильная экономическая составляющая. Средняя зарплата по стране там не более 80 000 рублей, тогда как в ее столицах Москве и Петербурге в два раза больше. Этот дисбаланс невозможно исправить, так как власть озабочена прежде всего спокойствием и условным благополучием жителей этих двух городов. Столица высасывает все соки из регионов и такое положение вещей после поражения в захватнической войне сразу станет большой проблемой для центральной власти. Кремль пытался не допустить распада СССР, посылая свои войска для подавления протестов в Тбилиси и Вильнюсе в конце 80-х, но это была агония умирающего монстра. Сейчас армия и нацгвардия уже никуда не поедет, некому и не на что.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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