Маск захотел переименовать пролив Ла-Манш между Британией и Францией 22 26.01.2025, 13:33

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Илон Маск

Миллиардер предложил дать ему «американское» название.

Миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Великобританией и материком Евразия (Франция), который также называют Английским каналом. Он предпочитает дать ему «американское» название – канал Джорджа Вашингтона.

Об этом близкий соратник президента США Дональда Трампа написал в соцсети Х. Также опубликовал соответствующую «карту».

«Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию», – указал Маск, предлагая назвать канал именем первого президента США.

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