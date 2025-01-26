Маск захотел переименовать пролив Ла-Манш между Британией и Францией

Маск захотел переименовать пролив Ла-Манш между Британией и Францией22
- 26.01.2025, 13:33
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Миллиардер предложил дать ему «американское» название.
Миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Великобританией и материком Евразия (Франция), который также называют Английским каналом. Он предпочитает дать ему «американское» название – канал Джорджа Вашингтона.
Об этом близкий соратник президента США Дональда Трампа написал в соцсети Х. Также опубликовал соответствующую «карту».
«Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию», – указал Маск, предлагая назвать канал именем первого президента США.