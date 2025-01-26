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Лукашенко рассказал о своей «свиной» болезни, из-за которой пропал голос

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  • 26.01.2025, 13:47
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Лукашенко рассказал о своей «свиной» болезни, из-за которой пропал голос

Диктатор заболел, потому что «кувыркался» и «потный и грязный обнимался».

Александр Лукашенко переболел свиным гриппом H1N1. Об этом он рассказал на пресс-конференции сегодня.

Диктатор рассказал, что недавно переболел свиным гриппом. Из-за этого у него были проблемы с голосом.

— В России и у нас свиной грипп пошел. H1N1. Ну и я на хоккее кувыркался, все там фотографируются, потные, грязные обнимаемся и так далее. Ну и я, наверное, грипп этот подхватил. Поэтому голос, как обычно, потерял. Сейчас уже восстановился, — объяснил Лукашенко.

Отметим, что на видео с совещаний, которые опубликовала пресс-служба Александра Лукашенко 14 и 15 января, слышно, как диктатор разговаривал осипшим голосом.

Комментируя свое физическое состояние чиновникам во время обсуждения инвестпрограммы он заявил, что «беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент».

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