Крым содрогнулся от взрывов: украинские морские дроны атаковали Севастополь 26.01.2025, 13:55

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Оккупанты паникуют в ожидании новой волны атак.

26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные паблики и пропагандисты сообщили об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь, пишет «Главред».

«Часть БЭКов (безэкипажных катеров - ред) курсирует у берега, готовятся к новым попыткам атак», - говорится в одном из сообщений.

Впоследствии жители Крыма сообщили, что вдоль западного берега Севастополя над морем активно патрулируют вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Таким образом оккупанты разыскивают морские дроны.

В то же время в Минобороны страны-агрессора России заявили о якобы уничтожении огневыми средствами двух безэкипажных катеров, направлявшихся к Крымскому полуострову.

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