Крым содрогнулся от взрывов: украинские морские дроны атаковали Севастополь
- 26.01.2025, 13:55
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Оккупанты паникуют в ожидании новой волны атак.
26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные паблики и пропагандисты сообщили об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь, пишет «Главред».
«Часть БЭКов (безэкипажных катеров - ред) курсирует у берега, готовятся к новым попыткам атак», - говорится в одном из сообщений.
Впоследствии жители Крыма сообщили, что вдоль западного берега Севастополя над морем активно патрулируют вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Таким образом оккупанты разыскивают морские дроны.
В то же время в Минобороны страны-агрессора России заявили о якобы уничтожении огневыми средствами двух безэкипажных катеров, направлявшихся к Крымскому полуострову.