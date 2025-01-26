Рост цен на коммуналку затронул даже Александра Солодуху 11 26.01.2025, 14:12

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Александр Солодуха

Певец пошел на хитрость, чтобы меньше платить.

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Александр Солодуха признался, что выписался из дома, чтобы меньше платить за услуги ЖКХ в новой квартире, передает «Еврорадио».

«Мы построили квартиру нашей дочери Варюше. Она учится в СШ № 25, и новое жилье располагается неподалеку, метро близко, до родительского дома минут 10–12 езды на машине», — разоткровенничался Солодуха. По его словам, он прописался на новом месте, чтобы меньше платить за коммунальные услуги.

Двухэтажный дом Александра Солодухи находится под Минском — в деревне Строчицы. Ранее он рассказывал, что его жилье — лучше любой элитной постройки в Минске.

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