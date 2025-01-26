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Рост цен на коммуналку затронул даже Александра Солодуху

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  • 26.01.2025, 14:12
  • 6,016
Рост цен на коммуналку затронул даже Александра Солодуху
Александр Солодуха

Певец пошел на хитрость, чтобы меньше платить.

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Александр Солодуха признался, что выписался из дома, чтобы меньше платить за услуги ЖКХ в новой квартире, передает «Еврорадио».

«Мы построили квартиру нашей дочери Варюше. Она учится в СШ № 25, и новое жилье располагается неподалеку, метро близко, до родительского дома минут 10–12 езды на машине», — разоткровенничался Солодуха. По его словам, он прописался на новом месте, чтобы меньше платить за коммунальные услуги.

Двухэтажный дом Александра Солодухи находится под Минском — в деревне Строчицы. Ранее он рассказывал, что его жилье — лучше любой элитной постройки в Минске.

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