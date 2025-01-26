CNN: Путин устроил «бег под кокаином» 2 26.01.2025, 14:26

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Фото: Getty Images

Глава РФ расхваливает свою экономику, но это мираж.

После вторжения Москвы в Украину в 2022 году экономика России превзошла ожидания. Хотя показатели нельзя назвать блестящими, они не катастрофические, пишет CNN.

За прошлый год российская военная экономика, вероятно, росла быстрее, чем экономики США и ключевых европейских стран. Уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня, а рост оборонного бюджета, хотя и временно сжал другие расходы, не вывел ситуацию из-под контроля.

Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, отмечает, что такие данные посылают двойное сообщение: российской общественности - «Мы выстояли», а союзникам Украины - «Мы выдержим дольше вас».

Однако, по словам экспертов, этот образ экономической устойчивости является миражом. Кремль тщательно поддерживает иллюзию, что российская экономика в стабильном состоянии, чтобы влиять на своих противников. С приближением третьей годовщины войны эта маска постепенно начинает исчезать.

Иллюзия экономического роста

Некоторые аналитики используют метафору «экономика на стероидах» для описания ситуации. Такой рост может быть быстрым, но он неестественный и кратковременный. «Стероиды хороши, но это не мышцы. Это больше похоже на бег под кокаином», - отмечает Рыбакова.

Кремль также применяет тактику «рефлексивного контроля», чтобы формировать восприятие противников. Например, Москва пытается убедить Запад, что ее экономическая мощь позволяет финансировать войну годами. Это побуждает сторонников Украины к поиску компромиссов, которые бы соответствовали целям Кремля.

Теневые финансы

Александра Прокопенко из Евразийского центра Carnegie считает, что экономический рост и низкий уровень безработицы стали ключевыми аргументами Путина. Однако реальность далеко не так оптимистична. Как отмечает Крейг Кеннеди из Гарвардского университета, Кремль скрывает истинную стоимость войны через «теневые» механизмы финансирования.

Согласно его исследованиям, государство заставило банки выдавать льготные кредиты компаниям, связанным с военными заказами. С середины 2022 года до конца 2024 года объем частного кредитования вырос на 71%, что эквивалентно 19,4% ВВП России. Примерно 60% этих кредитов (до $249 миллиардов) пошло на поддержку военных предприятий.

Эта схема грозит финансовым кризисом из-за накопления «токсичных долгов», которые могут обрушить банковскую систему, когда связанные с войной компании начнут объявлять дефолты.

Экономические вызовы 2025 года

Даже без кредитного кризиса Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами. МВФ прогнозирует замедление роста ВВП в 2025 году до 1,4% после роста на 3,8% в 2024-м. Инфляция уже достигла 9,5% в 2024 году, против 7,4% в 2023-м. Некоторые супермаркеты даже вынуждены закрывать товары первой необходимости в шкафах из-за роста краж.

Проблемы на рынке труда также создают напряжение. Несмотря на низкий уровень безработицы (2,3%), дефицит квалифицированных работников заставляет компании повышать зарплаты, что приводит к инфляционному давлению.

Рост экономических трудностей подрывает социальный контракт, на котором держится режим Путина. «Люди больше не ждут справедливости от Кремля, но они ожидают финансовой поддержки», - говорит Прокопенко.

Однако война вытесняет финансирование социальных программ, что усиливает разрыв между ожиданиями граждан и возможностями государства. Прокопенко предупреждает, что Россия больше не может одновременно финансировать войну, поддерживать экономическую стабильность и сохранять социальное благосостояние. Кремль пока справляется, но это балансирование может вскоре потерпеть крах.

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