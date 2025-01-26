Уволенный айтишник тайком вернулся на работу и создал хаос

Уволенный айтишник тайком вернулся на работу и создал хаос1
- 26.01.2025, 14:35
- 2,180
До задержания он успел отключить несколько систем.
Бывший работник Британского музея после увольнения проник на территорию учреждения и отключил важные IT-системы. Из-за этого пришлось закрыть часть экспозиции, пишет Daily Mail.
Музей сообщил, что сотрудник, которого уволили на прошлой неделе, проник на территорию и был арестован на месте происшествия.
До приезда полиции он успел отключить несколько систем, восстановить их работу быстро не получилось.
Представитель музея заявил, что учреждение прилагает все усилия, чтобы снова заработать в полную силу. Но людей, которые купили билеты на выходные, пришлось предупредить об инциденте, им предложили возврат денег.