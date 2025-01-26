Трамп предложил переселить 1,5 млн человек из сектора Газа 26.01.2025, 14:37

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Дональд Трамп

Президент США считает, что там надо сделать «чистый лист».

Президент США Дональд Трамп призвал Египет, Иорданию и другие страны принять больше палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, сообщает AP 26 января.

По его словам, нужно вывезти достаточно населения, чтобы «просто очистить» пострадавший от войны район и создать там фактически чистый лист.

«Вы говорите, наверное, о 1,5 млн человек, и мы просто вычистим все это и скажем: «Знаете, все кончено», – сказал президент США.

По его словам, территория, где находится сектор Газа, пережила много конфликтов на протяжении столетий. Он сказал, что переселение может быть временным или долгосрочным, но сейчас территорию нужно очистить. Трамп заявил, что населению Газы лучше переехать в другие арабские страны, построить там жилье и «жить в мире для разнообразия».

Трамп также сказал, что он положил конец запрету своего предшественника Джо Байдена на отправку 900-килограммовых бомб в Израиль. Он отметил, что Израиль долго ждал их. На вопрос, почему он снял запрет на эти бомбы, Трамп ответил: «Потому что они их купили».

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