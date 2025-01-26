Поисковики показали, как охотились за «рождественским метеоритом» под Смолевичами 1 26.01.2025, 14:48

Что удалось найти?

Группа поисковиков, которая вместе с сотрудниками Минского планетария искала частички «рождественского метеорита», пролетевшего над Минском и предположительно упавшего в под Смолевичами, поделились первыми находками. В TikTok они опубликовали кадры «полевых поисков» и показали, что в ходе них удалось найти, пишет «Телеграф».

Кадры поисков опубликовали в TikTok-аккаунте rodnykray. Авторы ролика показали, как проходят поиски, развернувшиеся в полях под Смолевичами Минской области, и поделились первыми находками.

#мова #беларускаямова #беларусь #метео #космос #астрология #нумерология #natute #вселенная #звезда #минск #родныкрай ♬ Emotional Hopeful Epic Piano - DensoMusic @rodnykray Група пошукавікоў / группа поисковиков. https://t.me/+AQzmo1mRPORkNDMy Спасылка так сама будзе замацавана у гісторыях / Ссылка так же будет закреплена в историях. 25 снежня 2024 года ў 17ч 29мин 15С па мясцовым часе яшчэ на зусім светлым небе тры камеры беларускай метэорнай сеткі зафіксавалі супер-балід з яркасцю блізкай да поўнага месяца. Ён праляцеў над Мінскам і выпаў паблізу Смалявічаў у выглядзе метэарытаў. Агульная маса метэарытнага рэчыва, які выпаў, ацэньваецца ў некалькі кілаграм. Разлік поля роскіду быў зроблены па нашых дадзеных траекторыі метэора ў Чэшскай акадэміі навук на чале з прафесарам іржы Баравічка. Сведчанні падзення і фота знойдзеных магнітных камянёў падобных на метэарыт просьба дасылаць на электронную пошту Мінскага планетарыя planetarium1965@gmail.com або ў спецыяльна створаную групу Telegram. Пажадана гэтак жа запісваць і дзяліцца GPS трэкамі пошукаў. Унікальная знаходка метэарыта мае вялікае навуковае значэнне і можа стаць сёмым вядомым беларускім метэарытам. _________________________________________________ 🫶Калі Вам падабаецца мой праект, яго можна падтрымаць па спасылцы у апісанні профіля🤞 _________________________________________________ 25 декабря 2024 года в 17ч 29мин 15с по местному времени еще на совсем светлом небе три камеры Белорусской метеорной сети зафиксировали супер-болид с яркостью близкой к полной Луне. Он пролетел над Минском и выпал вблизи Смолевич в виде метеоритов. Общая масса выпавшего метеоритного вещества оценивается в несколько килограмм. Расчет поля разброса был сделан по нашим данным траектории метеора в Чешской Академии Наук во главе с профессором Иржи Боровичко. Свидетельства падения и фото найденных магнитных камней похожих на метеорит просьба присылать на электронную почту минского Планетария planetarium1965@gmail.com или в специально созданную группу Telegram. Желательно так же записывать и делиться GPS треками поисков. Уникальная находка метеорита имеет большое научное значение и может стать седьмым известным белорусским метеоритом. _________________________________________________ 🫶Если вам нравится мой проект, его можно поддержать по ссылке в описании профиля🤞 _________________________________________________ #метеорит

Как рассказали авторы ролика, расчет предполагаемого поля разброса «рождественского метеорита» был сделан по данным белорусских специалистов, вычисливших траекторию метеора, при помощи их коллег из Чешской академии наук во главе с профессором Иржи Боровичко. Сами поиски возглавил заведующий Минского планетария Александр Микулич.

Даже несмотря на то, что условия для поисков сложились благоприятные, а сами осколки метеорита упали на поля, найти их на такой обширной территории очень непросто.

«Смотрите, как можно найти в поле метеорит, размеры которого меньше куриного яйца и который похож на обычные камни?», — рассказали о нюансах поисков волонтеры, участвовавшие в «охоте» на обломки небесного гостя.

Тем не менее, пройдя порядка 15 км, поисковикам удалось найти несколько камней, вызвавших интерес ученых. Их отправили на исследования в Институт геологии.

Тем временем российское издание, ссылаясь на членов клуба «Астрономинск», сообщило об обнаружении сразу нескольких фрагментов метеорита за почти месяц поисков. По их данным, общая масса всех найденных осколков составляет несколько килограммов, однако окончательная экспертиза пока не проведена.

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