Цена нефти Urals упала ниже бюджетного ориентира РФ 26.01.2025, 14:53

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Тревожный сигнал для России.

Рублевая стоимость российской нефти марки Urals на минувшей неделе опустилась ниже уровня, установленного в бюджете РФ на 2025 год, что свидетельствует о знаковом ухудшении ситуации в экономике и финансах России.

Причиной стали одновременно снижение мировых котировок нефти и укрепление рубля, пишет The Moscow Times со ссылкой на Reuters.

Падение рублевой цены Urals

22 января рублевая стоимость Urals составила 6611 рублей за баррель, что на 115 рублей ниже бюджетного ориентира в 6726 рублей за баррель (исходя из $69,7 за баррель и курса 96,5 рубля за доллар).

На следующий день, 23 января, цена упала еще сильнее, достигнув 6426 рублей за баррель, что на 300 рублей ниже планки, заложенной в бюджет.

Эти цифры вызывают тревогу, поскольку бюджет России на 2025 год опирается на нефтегазовые доходы, которые составляют значительную часть казны. Снижение рублевой цены нефти ставит под угрозу выполнение финансовых планов страны, особенно на фоне продолжающейся войны и санкционного давления.

Причины падения

Главной причиной снижения рублевой цены стало укрепление курса рубля. На 22 января курс доллара составил 99,93 рубля, а 23 января — 98,28 рубля, по данным Центробанка РФ.

Одновременно наблюдается падение долларовой цены Urals: 22 января она составила $66,16 за баррель, а 23 января — $65,38.

Риски для бюджета

Если цена Urals останется на текущем уровне, средняя стоимость нефти за январь окажется лишь немного выше бюджетного ориентира, что позволит выполнить финансовые планы только при благоприятных условиях.

Однако любое дальнейшее укрепление рубля или снижение котировок может привести к недобору нефтегазовых доходов, что ударит по российскому бюджету. Ситуация подчеркивает уязвимость российской экономики, которая продолжает критически зависеть от экспорта нефти.

При этом рост геополитической напряженности, санкции и колебания на валютных рынках создают дополнительные риски, с которыми Москва пока не справляется.

Снижение рублевой цены нефти Urals ниже бюджетного ориентира — это тревожный звоночек, который указывает на растущие финансовые сложности России.

В условиях войны, санкций и нестабильности на нефтяном рынке устойчивость российской экономики находится под большим вопросом.

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