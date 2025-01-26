Житель Осиповичей оставил на зарядку фотоаппарат и ушел

Житель Осиповичей оставил на зарядку фотоаппарат и ушел2
- 26.01.2025, 15:19
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Разгорелся пожар.
Пожар разгорелся в квартире в Осиповичах из-за оставленного на зарядке фотоаппарата, сообщает МЧС.
О пожаре в семиэтажном доме на улице Сумченко в Осиповичах около 17.00 спасателям сообщили местные жители — они заметили, что из окна третьего этажа валит дым.
Оказалось, что днем глава семьи поставил заряжаться фотоаппарат, когда он загорелся, мужчина и его жена были в соседней комнате. Жильцы почувствовали запах дыма, наши его источник и потушили горение до приезда спасателей. В результате пожара поврежден компьютерный стул, стол, ковер, фотоаппарат и переносное зарядное устройство. Люди не пострадали.
Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.