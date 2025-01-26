закрыть
26 января 2025, воскресенье, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Осиповичей оставил на зарядку фотоаппарат и ушел

2
  • 26.01.2025, 15:19
  • 2,118
Житель Осиповичей оставил на зарядку фотоаппарат и ушел

Разгорелся пожар.

Пожар разгорелся в квартире в Осиповичах из-за оставленного на зарядке фотоаппарата, сообщает МЧС.

О пожаре в семиэтажном доме на улице Сумченко в Осиповичах около 17.00 спасателям сообщили местные жители — они заметили, что из окна третьего этажа валит дым.

Оказалось, что днем глава семьи поставил заряжаться фотоаппарат, когда он загорелся, мужчина и его жена были в соседней комнате. Жильцы почувствовали запах дыма, наши его источник и потушили горение до приезда спасателей. В результате пожара поврежден компьютерный стул, стол, ковер, фотоаппарат и переносное зарядное устройство. Люди не пострадали.

Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников