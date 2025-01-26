Business Insider: У Украины есть козырь для большого унижения Путина 26.01.2025, 15:39

1,798

Риск ВСУ оправдался.

Рискованная попытка Украины захватить Курскую область РФ может в конце концов оправдать себя, если не по другим причинам, то из-за удачного момента, пишет Business Insider.

Украинские войска решили рискнуть, продвинувшись в августе в Курскую область.

Они сознательно тратили ценные ресурсы и оружие, пытаясь отвлечь силы России, создать буферную зону, использовать импульс и получить территорию и пленных, которые могли бы стать козырями в будущих переговорах. Продвижение в Курск стало неожиданным шагом в войне, где линия фронта оставалась почти неизменной в течение месяцев.

Однако результаты этой операции оказались неоднозначными. Несмотря на то, что многие военные эксперты назвали этот шаг стратегически оправданным, учитывая моральный подъем и способность сорвать планы России, украинские силы столкнулись с трудностями в удержании захваченных территорий. «Это был разумный ход, но он незначительно ослабил давление на линии фронта в Украине», - отмечают аналитики.

Возможность для переговоров

Хотя операция имела свои неудачи, ее время может стать решающим фактором. Сейчас Украина удерживает часть российской территории на фоне новых попыток достичь мира через переговоры.

«Тот, кто держит территорию в Курской области, будет в выгодной позиции во время переговоров о прекращении огня», - отметил полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт по обороне и бывший командующий Объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании.

Эксперт по разрешению конфликтов Королевского колледжа Лондона Тим Вилласи-Вилси считает, что операция в Курске была «довольно сознательным решением» со стороны Украины, которая стремится получить территорию, которая станет важным фактором в переговорах.

Роль Трампа в переговорах

С возвращением Дональда Трампа в политический контекст появились новые надежды на мирные переговоры. Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну путем переговоров. На этой неделе он отметил, что планирует оказывать большее экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на сделку.

Президент Украины Владимир Зеленский также демонстрирует готовность к переговорам. В ноябре он предложил, чтобы части Украины, которые все еще находятся под его контролем, могли быть взяты «под зонтик НАТО» в рамках соглашения, которое признает международно признанные границы Украины. Зеленский подчеркнул, что дальнейшее возвращение территорий, находящихся под контролем России, может быть достигнуто «дипломатическим путем».

Де Бреттон-Гордон отметил: «Эти комментарии подтверждают, что Курск является абсолютно ключевым».

Стратегическое значение Курской области

Курщина имеет символическое значение для России из-за ее роли во Второй мировой войне. Поэтому удержание этой территории предоставляет Украине важный рычаг в возможных переговорах. «Это может хорошо сработать для Украины», - отметил Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

Однако Россия может продолжать бороться за Курщину. Джордж Баррос из Института изучения войны считает, что для России переговоры по собственной территории будут «большим унижением для Путина», а потому Кремль может сосредоточить больше сил на защите этой территории.

Несмотря на значение Курска, переговоры могут не состояться немедленно. Украина потеряла большую часть захваченных территорий, однако, по словам экспертов, это могло быть сознательным решением для стратегической обороны других участков фронта.

Сейчас Украина предпринимает новые попытки закрепиться под Курском. Как отметил Джан Касапоглу из Института Гудзона, это предоставляет Киеву «дополнительный дипломатический рычаг».

В конце концов, чтобы операция в Курске окупилась, Украине нужно удержать свои позиции до момента начала реальных переговоров, на которые, по прогнозам, может потребоваться еще несколько месяцев. Это будет сложная задача, но с ростом вероятности мирных договоренностей Курск приобретает еще большее значение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com