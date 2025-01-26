Что будет с организмом, если отказаться от кофе в пользу чая 26.01.2025, 15:43

Этот напиток наиболее популярен в Англии.

Каждый второй человек на Земле выбирает именно чай вместо кофе. Кстати, этот напиток наиболее популярен в Англии, а не на родине — в Китае, пишет ТСН.

Именно в черном чае много полезных элементов, которые положительно влияют на нервную систему и на работу желудочно-кишечного тракта. В черном чае много минералов, в том числе фтора, марганца, кальция. В двух чашках этого напитка содержится почти половина суточной нормы фтора, необходимого взрослому человеку.

Что будет с организмом, если вы откажетесь от кофе в пользу чая

Снимает тревожность и расстройства сна

Особенно это касается людей, чувствительных к кофеину – тех, которые после чашечки кофе страдают бессонницей, высоким артериальным давлением и увеличением частоты сердечных сокращений. Благодаря чаю ваш сон станет более качественным.

Поддерживает здоровье полости рта

Кофе может увеличить риск воспаления десен и изменение цвета зубов. Чай обладает антимикробными свойствами и может снизить риск накопления вредных бактерий во рту. В то же время, он способен способствовать накоплению бактерий и микроорганизмов, полезных для здоровья. Это помогает предотвратить инфекции полости рта и горла и общие проблемы полости рта.

Уменьшится холестерин

Правда, это произойдет, только если вы раньше выпивали чашку кофе во френч-прессе или эспрессо. Дело в том, что в состав этих видов кофе входят вещества, способные повысить уровень плохого холестерина.

Реже будете страдать от изжоги

В случае частого употребления кофе может появиться изжога, поскольку кофеин влияет на мышцу, которая находится между пищеводом и желудком. В результате в открывшееся пространство поступает желудочный сок.

Улучшает умственную деятельность

Одна чашка черного чая на 10% улучшает умственные способности в течение 45 минут. А тонизирующие свойства его начинают действовать уже через 30 минут после употребления и продолжаются в течение пяти-шести часов.

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