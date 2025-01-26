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Российских военных начали отправлять на мясные штурмы в наручниках

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  • 26.01.2025, 15:56
Российских военных начали отправлять на мясные штурмы в наручниках

Видеофакт.

Появилось новое видео, свидетельствующее о кризисе в оккупационной армии РФ. Россиянам приходится заковывать в наручники собственных солдат, чтобы вынудить их идти на штурмы.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Военнослужащих ВС РФ, которые отказались умирать в так называемых «мясных штурмах», их же командиры насильно приковали друг к другу. Таким образом солдатам пришлось ехать к точке начала наступления.

Один из оккупантов снял на видео эту поездку.

«Едем на БЗ (боевое задание — ред.) в наручниках», — заявил он. Очевидно, что шансы на выживание у бойцов, которых насильно отправляют в штурм, минимальные.

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