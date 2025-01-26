Российских военных начали отправлять на мясные штурмы в наручниках

Российских военных начали отправлять на мясные штурмы в наручниках1
- 26.01.2025, 15:56
Видеофакт.
Появилось новое видео, свидетельствующее о кризисе в оккупационной армии РФ. Россиянам приходится заковывать в наручники собственных солдат, чтобы вынудить их идти на штурмы.
Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».
Военнослужащих ВС РФ, которые отказались умирать в так называемых «мясных штурмах», их же командиры насильно приковали друг к другу. Таким образом солдатам пришлось ехать к точке начала наступления.
Один из оккупантов снял на видео эту поездку.
«Едем на БЗ (боевое задание — ред.) в наручниках», — заявил он. Очевидно, что шансы на выживание у бойцов, которых насильно отправляют в штурм, минимальные.
Патриотизм в наручниках.— Татьяна #StopWar (@Tatiana68908177) January 26, 2025
Вот так родина заставляет убивать соседей... pic.twitter.com/vk8KMNPPIk