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«Все, кого я знаю, в шоке»

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  • 26.01.2025, 16:08
  • 4,656
«Все, кого я знаю, в шоке»

Белорусы жалуются на выплаты по больничным после нововведений.

Пользовательница Tatyuana_gulidova спросила на днях в Threads, довольны ли белорусы своими больничными после нововведений и получили ли они 100%, которые обещали власти. CityDog.io рассказывает, что происходит.

Что за нововведения?

С 1 июля в Беларуси вступили в силу новые правила по выплате больничных. Теперь при расчете пособия учитывается более длительный период – вместо 6 месяцев берется 18 месяцев. Кроме того, в расчет стали включать выплаты, которые раньше не учитывались, например 13-я зарплата и единовременные премии.

Изменились и размеры выплат. Если раньше все получали 80% заработка за первые 12 дней больничного и 100% за последующие, то теперь:

•  сотрудники со стажем до 10 лет получают 80% с первого дня;

•  те, кто работает больше 10 лет, сразу получают 100% потерянного заработка.

Еще одно изменение касается подсчета дней для расчета выплат. Теперь берут весь 18-месячный период и исключают только те дни, когда сотрудник получал пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам, находился на больничном или в отпуске за свой счет по инициативе работодателя. Все остальные дни учитываются, даже если человек не работал.

Какие больничные получили беларусы?

В комментариях под постом в Threads некоторые белорусы недовольны своими больничными. Например, один мужчина написал, что его «заработная плата вроде сильно не менялась за последние два года, но больничный стал в два раза меньше».

А другой похвастался, что «у него все было ок и по сумме, и по стажу. Даже как-то понравилось болеть». Однако были и те, кто считает, что «государство просчитало свою выгоду, прежде чем внести в массы это “улучшэнне”».

Кто-то написал, что получает еще 80% от заработка, «но сумма терпимая даже для 1,5 лет. Меньше, чем текущая зарплата, но ожидаемо, когда доход растет резко. Например, при смене должности или работы».

В комментариях также поделились, что «получили значительно меньше за 14 дней больничного, если сравнивать с прошлым годом», и надеются, что болеть больше не придется.

Один пользователь решил объяснить белорусам, что «это 100% оклада, но во время больничного вам не начисляют премию, стимулирующие выплаты, а это львиная доля зарплаты, вот и все».

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