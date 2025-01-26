Бункерный дед никак не встанет с колен Телеграм-канал «Вольнодумец»

26.01.2025, 16:15

2,476

Представители «странного мира» бегают везде с протянутой рукой.

О сколько нам загадок странных, поведал путинский закрытый мир!

В российском городе Саранске, по ул. Лодыгина находится единственный в РФ завод по производству оптоволокна - «Оптоволоконные системы».

Сами понимаете, все оборудование и технология изобретена не рукож*пыми россиянами, а закуплено на «загнивающем Западе». Пока Путин не вздумал переделить границы, военным путем захватить соседей и сдвинуть своей задницей США со стула мирового господства, на его шалости смотрели сквозь пальцы.

Но как только «расширитель земель», то есть ордынец ХХI века, обнажил свои захватнические намерения, с российскими производствами начались проблемы. Саранский завод оказался полуфабрикатом, не способным производить оптоволоконную продукцию, так как для вытяжки оптоволоконных нитей требуются так называемые «преформы» - специальные заготовки.

Но вот беда, с началом российской агрессии, ключевой производитель преформ Япония отказались от сотрудничества с буйным соседом, до сих пор так и не возвратившим Японии Курильские острова. А китайцы, как настоящие друзья Путина, тоже не мечтающие возвратить свои исторические земли прямо по Урал, отказались продавать преформы, и предлагают покупать у них готовую нить или сделать совместное производство.

Очевидно, предвидя все это, Путин еще в 2021 году приказал к 2024 году построить завод по производству преформ. Но как всегда в России, близкие и дальние друзья вождя бабло успешно распилили, поэтому сроки строительства перенесли на 2027 год. Лучше б сразу на 2036-й – может бункерный не дотянет?

Оптоволоконное производство очень низкоприбыльное и для него важен большой оборот, которого у РФ вообще нет. Теперь представители «странного мира» бегают везде с протянутой рукой в надежде где-то купить заготовки. Но им прямо говорят: «Вы ж неадекватные партнеры. Наше сырье используете в авиационной и ракетно-космической отрасли, а потом начнете нам угрожать «Искандерами», «Калибрами» и всякими «орешками». Пусть лучше они ржавеют на складах».

Бункерный дед снова всех переиграл.

Телеграм-канал «Вольнодумец»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com