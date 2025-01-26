В Министерстве ЖКХ разъяснили, от оплаты каких услуг могут отказаться белорусы 1 26.01.2025, 16:17

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Их всего пять.

От некоторых ЖКУ потребитель вправе отказаться, сообщают в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства страны.

Все ЖКУ делятся на основные и дополнительные. Первые обязательны для получения и оплаты, вторые – на усмотрение.

К основным жилищно-коммунальным услугам, отказаться от которых нельзя, относятся, в частности, водоснабжение (холодное и горячее), канализация, тепло-, газо-, электроснабжение, обращение с ТКО, техобслуживание жилого дома, его текущий и капитальный ремонты, санитарное содержание вспомогательных помещений, техническое обслуживание лифта. Также потребители оплачивают услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения в тех домах, где она оказывается (где назначено уполномоченное лицо по управлению общим имуществом), и возмещают расходы обслуживающей организации на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений, работу оборудования и лифта.

Дополнительных ЖКУ пять:

▪ установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома;

▪ установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией;

▪ организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме;

▪ аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий;

▪ обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройство и их дальнейшее содержание.

Решение о пользовании дополнительными ЖКУ может приниматься на общем собрании участников собственников жилья.

«Если участник совместного домовладения решил отказаться от получения дополнительной ЖКУ, то он может просто не подписывать договор. Проще говоря, нет договора – нет услуги, соответственно оплачивать ничего не нужно», – отметили в пресс-службе.

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