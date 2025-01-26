«Это будет креативно и неожиданно даже для нас» 26.01.2025, 16:46

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Эксперт рассказал о планах Украины относительно Крымского моста.

То, что Крымский мост будет уничтожен - это очевидный факт. Об этом в эфире «Radio NV» заявил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

«Этот факт принят Украиной и нашими союзниками, партнерами, всем миром. Единственный вопрос возникает - когда и каким образом. Каким образом - креативности у структур Сил обороны чрезвычайного много. Это будет креативно и неожиданно даже для нас», - отметил Братчук.

Он добавил, что вопрос только в сроках, поскольку сейчас Силы обороны Украины сосредоточены на других, более приоритетных объектах.

«Приоритетность и стратегия заключается в том, чтобы уничтожать вражеский ресурс на территории РФ. Посмотрите, какой жаркий январь. Чуть ли не каждый день на России что-то горит, взрывается. То есть выносятся вперед ногами не только средства ПВО, но и объекты, которые имеют важное значение для армии РФ. Эти объекты работают на конкретные подразделения, которые сегодня находятся на украинско-российском фронте. Это на сегодня приоритет. А относительно моста - всему свое время», - добавил Братчук.

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