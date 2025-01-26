закрыть
26 января 2025, воскресенье, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это будет креативно и неожиданно даже для нас»

  • 26.01.2025, 16:46
  • 1,356
«Это будет креативно и неожиданно даже для нас»

Эксперт рассказал о планах Украины относительно Крымского моста.

То, что Крымский мост будет уничтожен - это очевидный факт. Об этом в эфире «Radio NV» заявил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

«Этот факт принят Украиной и нашими союзниками, партнерами, всем миром. Единственный вопрос возникает - когда и каким образом. Каким образом - креативности у структур Сил обороны чрезвычайного много. Это будет креативно и неожиданно даже для нас», - отметил Братчук.

Он добавил, что вопрос только в сроках, поскольку сейчас Силы обороны Украины сосредоточены на других, более приоритетных объектах.

«Приоритетность и стратегия заключается в том, чтобы уничтожать вражеский ресурс на территории РФ. Посмотрите, какой жаркий январь. Чуть ли не каждый день на России что-то горит, взрывается. То есть выносятся вперед ногами не только средства ПВО, но и объекты, которые имеют важное значение для армии РФ. Эти объекты работают на конкретные подразделения, которые сегодня находятся на украинско-российском фронте. Это на сегодня приоритет. А относительно моста - всему свое время», - добавил Братчук.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников