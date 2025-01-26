Названы 10 самых продаваемых подержанных авто 26.01.2025, 16:57

Владельцы этих моделей могут получить от покупателей значительно больше, чем ожидали.

В то время как стоимость новых автомобилей продолжает расти, рынок подержанных авто остается популярным. Эксперты назвали самые быстро продаваемые подержанные авто в 2024 году.

Издание Express пишет, что покупатели спокойно заплатят больше средней стоимости за эти авто.

Джеймс Хоскинг, директор розничной платформы по продаже подержанных авто AA Cars, подчеркнул, что спрос на внедорожники был высоким в течение всего 2024 года.

«Внедорожники второй год подряд возглавляют хит-парад самых быстро продаваемых авто 2024 года. Эти универсальные автомобили пользуются большим спросом у семей, а компактные внедорожники становятся особенно популярными, ведь подходят для самых разных потребностей и бюджетов. Однако, несмотря на то, что внедорожники раскупают быстрее всего, в списке десяти самых продаваемых авто фигурируют только два - Land Rover Defender и Volkswagen Tiguan», - отметил Хоскинг.

По данным AA Cars, подержанная модель, которая продавалась быстрее всего в 2024 году, - это Toyota C-HR, компактный кроссовер, известный своей смелой внешностью и надежной сборкой.

Помимо внедорожников и компактных кроссоверов, исследование AA Cars показало, что модели премиальных брендов также пользовались высоким спросом на рынке подержанных авто в 2024 году.

Mercedes-Benz GLA стал вторым автомобилем в списке, многие выбирают этот внедорожник за его внешний вид, впечатляющие технологии и значительное количество сзади для пассажиров.

Mercedes-Benz A Class и GLC также вошли в десятку лучших, наряду с BMW 330, одной из самых мощных версий знаменитой 3-Series, и X3.

Топ-10 самых продаваемых подержанных авто:

Toyota C-HR;

Mercedes-Benz GLA;

Kia Niro;

Volvo XC40;

Toyota Corolla;

Hyundai Tucson;

BMW 330;

Mercedes-Benz A Class;

BMW X3;

Mercedes-Benz GLC.

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