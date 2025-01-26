Точно в цель: ВСУ впервые сбили российскую ракету с помощью APKWS 26.01.2025, 17:05

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Ранее таким образом сбивали только «Шахеды».

ВСУ впервые успешно перехватили российскую ракету с использованием системы APKWS. Ранее Силы обороны Украины таким образом сбивали лишь дроны типа «Шахед».

Как сообщают аналитики Defense Express, 25 января Военно-морские силы Украины продемонстрировали видео, на котором видно, как экипаж одного из катеров уничтожает российскую ракету «воздух-поверхность» Х-59, которой оккупанты хотели атаковать инфраструктуру порта «Южный».

Аналитики отмечают, что, судя по представленным кадрам, ракету Х-59 удалось сбить именно с помощью системы APKWS. Это событие, по всей видимости, стало первым публично известным случаем перехвата данной ракеты с использованием технологии APKWS.

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