закрыть
26 января 2025, воскресенье, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Точно в цель: ВСУ впервые сбили российскую ракету с помощью APKWS

  • 26.01.2025, 17:05
  • 2,096
Точно в цель: ВСУ впервые сбили российскую ракету с помощью APKWS

Ранее таким образом сбивали только «Шахеды».

ВСУ впервые успешно перехватили российскую ракету с использованием системы APKWS. Ранее Силы обороны Украины таким образом сбивали лишь дроны типа «Шахед».

Как сообщают аналитики Defense Express, 25 января Военно-морские силы Украины продемонстрировали видео, на котором видно, как экипаж одного из катеров уничтожает российскую ракету «воздух-поверхность» Х-59, которой оккупанты хотели атаковать инфраструктуру порта «Южный».

Аналитики отмечают, что, судя по представленным кадрам, ракету Х-59 удалось сбить именно с помощью системы APKWS. Это событие, по всей видимости, стало первым публично известным случаем перехвата данной ракеты с использованием технологии APKWS.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников