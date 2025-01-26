«Практически каждый месяц мы наблюдали +20-30$ к рекордному показателю прошлого месяца» 1 26.01.2025, 17:11

Как изменились цены на квартиры в Минске за три года.

Аналитики агентства «Авангард недвижимость» подвели итоги 2024 года. Оказалось, что средняя стоимость квадратного метра у всех типов квартир увеличилась в среднем на 12%.

В 2023 году средняя стоимость «квадрата» была 1366$/м2, а в 2024-м – 1530$/м2.

Однако шок не в этом: за четыре года цена квадратного метра в Минске выросла с 1304 до 1530 долларов!

С чем связан такой рост, аналитики агентства не поясняют, но уточняют: «Практически каждый месяц мы наблюдали +20–30$ к рекордному показателю прошлого месяца».

А вот еще несколько интересных фактов

1. Возможно, из-за того, что минчане уезжают из страны, количество сделок по продаже квартир растет с 2021 года. В 2024 году прошло 17 499 сделок (без учета продаж долей и комнат). Это весомый рост на 5,54% к показателю 2023 года – 16 580 сделок. Рост количества сделок с квартирами наблюдается уже третий год подряд.

2. Квадратный метр в однушке за четыре года подорожал почти на 300 долларов. С 1359 долларов в 2021 году – до 1641 доллара в 2024.

3. Самая дорогая сделка года: на улице Ратомской 152,7 квадратного метра продали за 900 000$ в эквиваленте. То есть покупатель заплатил за каждый метр рекордные 5894$.

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