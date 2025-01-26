Невзоров: Гренландия — это «перо в печень» Путину 26.01.2025, 17:21

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Трамп начал грубовато.

Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров объяснил, почему Дональду Трампу понадобилась Гренландия:

— Гренландия, которая стала идеей-фикс Трампа, это «перо в печень» Путину и всем хамским «северным планам» РФ. России нужны «севера», чтобы оттуда шантажировать и пугать мир краткостью «подлетов» и загнать туда толпы нефтесосущих рабов. У цивилизованного мира на Полюса и приполярья несколько другие планы.

Трамп начал грубовато. Он вчера созвонился с премьером Дании, которая формально владеет островом и…говорил с ней.

На том самом, уже подзабытом миром, «американском языке».

Кратчайший путь для российских ракет в сторону США — через Гренландию. Поэтому Трамп хочет ее забрать. Сейчас на территории Гренландии находится лишь одна военная база, там всего 80 сотрудников. Атомные подводные лодки РФ контролируют арктические моря. РФ проводит там учения с Китаем. А военный потенциал Дании в Гренландии — 4 корабля и самолет. Обороной острова де-факто занимаются США.

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