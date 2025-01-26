Появилось видео момента обрушения моста через Припять в Мозыре 26.01.2025, 17:37

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Причиной катастрофы стало «завихрение воды».

В Сети появилось видео момента обрушения центрального пролёта моста через Припять в Мозыре. Вероятно, его снимали рабочие, которые в этот момент находились на площадке, пишет сайт «Еврорадио».

По официальной версии главы РУП «Гомельавтодор» Дениса Ясько, причиной катастрофы стало «завихрение воды». Он заявил, что из-за него баржа накренилась, что и привело к обрушению металлических конструкций.

Сообщается, что никто не пострадал. Инцидент случился во время демонтажа старых конструкций.

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