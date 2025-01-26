Bloomberg: НАТО передаст засекреченную информацию оборонным заводам и ЕС 26.01.2025, 17:47

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Данные будут раскрывать постепенно, в процессе их обработки и обновления.

НАТО планирует передать оборонной промышленности часть своих секретных данных, чтобы определить, какое вооружение и технику должны производить страны-члены. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам собеседников агентства, Альянс разрабатывает способ безопасной передачи обобщенных данных, чтобы мотивировать компании увеличивать производственные мощности.

Для этого шага страны НАТО должны достичь согласия. По словам одного из источников, решение могут принять уже в ближайшие месяцы.

Также сообщается, что НАТО начало обмен некоторыми секретными стандартами с Евросоюзом. Из-за секретности данные будут раскрывать постепенно, в процессе их обработки и обновления.

Военные стандарты НАТО направлены на согласование действий вооруженных сил стран-членов и обеспечение их взаимодействия. Они могут касаться, например, единых калибров вооружения или общей военной терминологии.

Эти данные могут помочь ЕС согласовать стандарты как в военной сфере, так и для технологий двойного назначения, таких как радиочастоты.

НАТО недавно передало ЕС стандарты для несекретных материалов. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс назвал это решение «беспрецедентным» шагом доверия.

Как сообщают источники агентства, этот шаг инициировал генсек НАТО Марк Рютте. Бывший премьер-министр Нидерландов сосредоточился на укреплении связей между НАТО и ЕС после вступления в должность в октябре.

Кроме того, Рютте призвал европейскую оборонную промышленность увеличить объемы производства вооружений.

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