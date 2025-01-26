Янник Синнер выиграл Australian Open, победив в финале звездного теннисиста российского происхождения
- 26.01.2025, 17:59
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Полный видеообзор матча.
В воскресенье, 26 января, состоялся мужской финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись итальянец Янник Синнер (№ 1 ATP) и немец Александр Зверев (№ 2 ATP). Решающий матч затяжным не стал. Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. Синнер обошелся минимально возможными тремя сетами.
В первом сете итальянский теннисист идеально отыграл свои подачи, а также выиграл одну подачу соперника. Такой ход игры позволил ему выиграть первый сет 6:3.
Победитель второй партии определился на тай-брейке. В упорной борьбе лучше себя проявил Синнер.
В решающем сете Янник сумел додавать соперника и выиграть поединок — 6:3.
Отметим, что Александр Зверев — сын бывшего российского теннисиста Александра Зверева-старшего.
Янник во второй раз подряд стал чемпионом Australian Open. В прошлом году ему удалось в финале обыграть россиянина Даниила Медведева.