Янник Синнер выиграл Australian Open, победив в финале звездного теннисиста российского происхождения 26.01.2025, 17:59

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Янник Синнер

Полный видеообзор матча.

В воскресенье, 26 января, состоялся мужской финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись итальянец Янник Синнер (№ 1 ATP) и немец Александр Зверев (№ 2 ATP). Решающий матч затяжным не стал. Теннисисты провели на корте 2 часа 45 минут. Синнер обошелся минимально возможными тремя сетами.

В первом сете итальянский теннисист идеально отыграл свои подачи, а также выиграл одну подачу соперника. Такой ход игры позволил ему выиграть первый сет 6:3.

Победитель второй партии определился на тай-брейке. В упорной борьбе лучше себя проявил Синнер.

В решающем сете Янник сумел додавать соперника и выиграть поединок — 6:3.

Отметим, что Александр Зверев — сын бывшего российского теннисиста Александра Зверева-старшего.

Янник во второй раз подряд стал чемпионом Australian Open. В прошлом году ему удалось в финале обыграть россиянина Даниила Медведева.

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