США напечают новые доллары 1 26.01.2025, 18:14

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Стало известно, когда и какие купюры выпустят.

Доллар - одна из самых популярных валют в мире. Центральный банк США время от времени меняет дизайн банкнот.

В Бюро гравировки и печати США отметили, что американский регулятор идет на такой шаг, что усилить безопасность валюты и защитить ее от подделок, ведь в современном мире фальшивомонетчики становятся все более изобретательными.

Федеральный резерв обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара:

10 долларов – 2026 год;

50 долларов – 2028 год;

20 долларов – 2030 год;

5 долларов – 2032 год;

100 долларов – 2034 год.

Стоит отметить, что на данный момент действительны все доллары, выпущенные с 1914 года.

100 долларов нового образца

Центробанк США время от времени меняет дизайн долларовых банкнот. Такой шаг позволяет лучше защитить валюту от подделок и сохранить доверие к ней. Так, в 2013 году появились новые 100 долларов - так называемые «синие» доллары, которые имеют некоторые отличия.

Так, портрет и виньетка Бенджамина Франклина на новых купюрах немного больше и отсутствует овальная рамка. Помимо этого, для изготовления бумаги для банкнот используется хлопок и лен, что придает им бархатистости и легкой шероховатости.

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