США напечают новые доллары

США напечают новые доллары1
- 26.01.2025, 18:14
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Стало известно, когда и какие купюры выпустят.
Доллар - одна из самых популярных валют в мире. Центральный банк США время от времени меняет дизайн банкнот.
В Бюро гравировки и печати США отметили, что американский регулятор идет на такой шаг, что усилить безопасность валюты и защитить ее от подделок, ведь в современном мире фальшивомонетчики становятся все более изобретательными.
Федеральный резерв обнародовал график обновления дизайна банкнот доллара:
10 долларов – 2026 год;
50 долларов – 2028 год;
20 долларов – 2030 год;
5 долларов – 2032 год;
100 долларов – 2034 год.
Стоит отметить, что на данный момент действительны все доллары, выпущенные с 1914 года.
100 долларов нового образца
Центробанк США время от времени меняет дизайн долларовых банкнот. Такой шаг позволяет лучше защитить валюту от подделок и сохранить доверие к ней. Так, в 2013 году появились новые 100 долларов - так называемые «синие» доллары, которые имеют некоторые отличия.
Так, портрет и виньетка Бенджамина Франклина на новых купюрах немного больше и отсутствует овальная рамка. Помимо этого, для изготовления бумаги для банкнот используется хлопок и лен, что придает им бархатистости и легкой шероховатости.