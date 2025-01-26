Хорошо звучит Андрей Окунь

26.01.2025, 18:39

Образовался еще один эвфемизм путинской эпохи вырождения.

Оказывается, образовался еще один эвфемизм путинской эпохи вырождения — «этическая ошибка». И я уверен, вы не догадаетесь, какой реальный смысл скрыт в этом словосочетании.

Немного сохраню интригу и напомню про другие словозамещения. Про «стратегическое терпение» помним и берем на вооружение. Была еще «операция по свертыванию» и «ограниченная готовность». Теперь вот появилась «этическая ошибка».

Если выпускник в сочинении на ЕГЭ по русскому языку процитирует писателей-иноагентов или просто их упомянет, то лишится за это баллов. Это и назвали аккуратно «этической ошибкой».

Критерий «соблюдение этических норм» расширили к ЕГЭ-2025 и уже внесли изменения в контрольно-измерительные материалы (КИМ). За этическую ошибку в данном случае считается, если «в работе приводятся примеры экстремистских или иных запрещенных к распространению материалов…».

Привел цитату из Акунина, Быкова или Глуховского — совершил этическую ошибку. Хорошо звучит. Интересно, а знать про существование писателей-иноагентов или, не дай бог, читать их книги — это тоже этическая ошибка? Я понимаю, что для успешного написания сочинения Быков или Глуховский как будто и не нужны. Проблема лишь в том, до каких пор будет расширяться поле запрета.

В России ведь вся литература буквально создана диссидентами и противниками режима. Пушкин, Лермонтов, Блок, Цветаева, Бродский, Довлатов — перечислять можно долго и в любом порядке. Кого еще сожрет «этическая ошибка» и успокоится ли она когда-нибудь?

Андрей Окунь, Telegram

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